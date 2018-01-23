Москва, 23 января, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Для большинства жителей России Владимир Высоцкий остается одним из русских кумиров XX века. В 1999 году так считали 31% граждан, в 2018 году — 28%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий занимает вторую строчку в народном рейтинге, уступая только космонавту Юрию Гагарину (в 2018 году — 44%).

О Высоцком знает почти каждый российский гражданин (99%). Лишь 1% слышат о нем впервые.

Его имя ассоциируется прежде всего с песенным творчеством (47% опрошенных), актера (13% — актера театра, 13% — актера кино), поэта (25%).

92% среди тех, кто знаком сего творчеством, признаются, что оно оставило положительные впечатления.

Песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого слышали/смотрели 98% и 92% среди респондентов, которым знакомо его имя.

67% жителей России считают, что он оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений.

Опрос проведен 19−20 января 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в музеях и театрах департамент культуры подготовил десятки мероприятий к 80-летию со дня рождения актера и музыканта Владимира Высоцкого.Напомним, актер, поэт и музыкант Владимир Семенович Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года.

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