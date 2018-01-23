Ульяновск, 23 января, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Ульяновске прокуратура начала проверку по факту массового заболевания гастроэнтеритом 11 воспитанников детского сада «Ягодка», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

По данным прокуратуры, в период с 19 по 22 января к медикам обратились 11 детей в возрасте от двух до шести лет. Заболевшим предварительно диагностирован гастроэнтерит.

Проверку по данному факту проводит прокуратура Засвияжского района города Ульяновска.

Идет проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья малолетних. Контроль за ходом проверки осуществляет руководство региональной прокуратуры.

Ранее в январе в разных регионах России были зафиксированы случаи массовых пищевых отравлений в школьных и дошкольных учреждениях. В Хакасии в районную больницу поступили 17 детей, всем им поставили диагноз «неровирусная инфекция».

Еще одно массовое отравление школьников произошло в Асбесте Свердловской области, где 24 ученика четвертых-седьмых классов почувствовали ухудшение здоровья. Часть детей была госпитализирована в больницу.

19 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в городе Полярный Мурманской области. Следствием рассматривается версия об организации питания в учреждении, не отвечающей требованиям безопасности.