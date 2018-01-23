Калуга, 23 января, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В управлении ФССП Калужской области сменился руководитель. Нового главу ведомства Ивана Зубова коллективу управления накануне, 22 января, представила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Ольга. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского ведомства Любовь Скакун.

Фото пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Представление нового руководителя Управления Ивана Зубова

По её словам, ранее Иван Зубов возглавлял УФССП России по Курганской области. В тот же день Зубов встретился с губернатором Калужской области Анатолием Артомоновым, главным федеральным инспектором по Калужской области Александром Савиным, руководителями взаимодействующих структур в Законодательном собрании области.

Напомним, в Федеральной службе судебных приставов России Иван Зубов работает с 1999 года. Он прошёл трудовой путь от судебного пристава-исполнителя Курганского городского отдела судебных приставов до руководителя Управления ФССП России по Курганской области.