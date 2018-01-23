Иркутск, 23 января, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Трагедией обернулось устранение повреждения, образовавшегося на ответвлении распределительной теплотрассы вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ. По данным irk.ru, днем 22 января при проведении сварочных работ пострадали трое сотрудников районных тепловых сетей, проводивших сварочные работы на этом объекте. Но источником обширных ожогов стала не сварка, а неожиданно лопнувшая рядом с рабочими труба с кипятком.

Группа «Подслушано Иркутск» Авария на Ново-Иркутской ТЭЦ

«Воду на ТЭЦ у нас сильно греют. Мы недалеко от неё живем, так сантехники не рекомендуют ставить пластиковые трубы и дешёвые радиаторы отопления — температура очень высокая, рвёт», — поделился информацией с ИА REGNUM один из жителей Иркутска.

Особенно сильно обварились двое сварщиков. Врачи ожогового центра городской клинической больницы №3 сделали всё, что смогли, но сегодня двое мужчин скончались в реанимации.

Известно, что Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области уже возбудил уголовное дело по данному факту. Основанием указаны признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Обстоятельства случившегося выясняет сейчас и специально созданная комиссия ПАО «Иркутскэнерго».

Между тем работы по устранению повреждения ещё ведутся, потребители от схемы теплоснабжения не отключались. Тем не менее, параметры теплосети в Правобережном округе и Марковском муниципальном образовании пришлось понизить.

Участники группы «Подслушано Иркутск» пишут, что в некоторых квартирах ощутимо похолодало. Напомним, в Сибирь пришли аномальные морозы и температура воздуха в Иркутске составляет сейчас — 33 С˚.