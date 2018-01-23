Казань, 23 января, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Компания, включённая в инвестиционный меморандум Татарии на 2018 год, признана банкротом. От наблюдения за АО «КЗСК-Силикон», созданным почти восемь лет назад для реализации амбициозного химического проекта по производству метихлорсиланов, суд перешёл к конкурсному производству. Арбитражный суд РТ вынес соответствующее решение по результатам рассмотрения ходатайства временного управляющего и решения собрания кредиторов, 88% требований которых сконцентрировалось в руках госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ). Последняя настояла на переходе к следующему этапу банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

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После введения конкурсного производства суд начнёт рассматривать ходатайства кредиторов, которые были ранее отложены. Теперь долги компании могут ещё больше вырасти.

Ещё в ноябре 2017 года суд включил в реестр кредиторов требование ВЭБ на сумму 3 704 548 205,48 рубля. В их числе — свыше 3,418 млрд рублей основного долга, более 285,854 млн рублей — проценты за пользование кредитом. Из этой суммы 364,604 млн рублей обеспечены залогом — девятью земельными участками на улице Лебедева в Казани общей площадью свыше 198,915 тыс. кв. м. Именно на этих участках планировалось построить новое предприятие, но в процессе стройки проект подорожал, а ВЭБ не стал повторно его кредитовать. У АО возникли финансовые проблемы, долги перед подрядчиками, один из которых, ООО «Метар Инжиниринг» из Москвы, 30 января 2017 года обратился с иском в суд, требуя признать «КЗСК-Силикон» банкротом. Сумма задолженности перед ООО превышала 41,4 млн рублей.

От участия в данном проекте пострадал и казанский банк «Спурт», который участвовал в финансировании стройки. Председатель правления этого банка Евгения Даутова к тому же владеет 30% в АО «Казанский завод синтетического каучука», являющемся единственным учредителем «КЗСК-Силикон». Банк «Спурт» на сегодня лишён лицензии и также признан банкротом, а ВЭБ в Арбитражном суде РТ пытается взыскать долги с других компаний Даутовой, которые выступили поручителями по кредитам, выданным «КЗСК-Силикон». Так, с ООО «Газ-маркет», где Даутова — единственный учредитель, пытаются взыскать свыше 3,7 млрд рублей, которые обеспечены акциями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано специально под проект на базе старейшего завода Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука». Последний на сегодня также испытывает трудности, балансируя на грани банкротства, но владельцы рассчитывают включить его в реестр стратегических предприятий страны и таким образом спасти от разорения. В АО «КЗСК-Силикон» 48,95% принадлежат правительству РФ, но доля уже включена в план приватизации на 2017—2019 годы.

Перед первым собранием кредиторов, состоявшимся в середине января 2018 года, Евгения Даутова просила отложить его, ссылаясь на то, что нашёлся инвестор, готовый погасить все долги предприятия. Но основной кредитор в лице ВЭБа потребовал перехода к конкурсному производству. В качестве конкурного управляющего АО «КЗСК-Силикон» было принято решение избрать члена НП СОАУ «Меркурий».