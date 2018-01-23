Приштина, Сербия, 23 января, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Президент Серии Александр Вучич во время визита в Косово и Метохию в минувшие выходные, 21−22 января, призвал сербов не уезжать из края, в котором родились они и жили поколения их предков, и пообещал косовским сербам поддержку со стороны Белграда.

Пресс-служба президента Сербии Александр Вучич в Лапле-Село

Визит сербского лидера в односторонне отделившийся от республики край состоялся по согласованию с албанскими властями в Приштине после убийства 16 января в Косовской Митровице влиятельного сербского политика, лидера гражданской инциативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

Александр Вучич посетил северную (сербскую) часть Косовской Митровицы и Лапле-Село, а также православные монастыри Грачаница и Баньска, и провёл встречи с тысячами местных жителей.

Президент Сербии заявил, что прибыл в край с посланием к косовским сербам о том, что им необходимо преодолеть все трудности, остаться на своей земле и сохранять присутствие в Косово, а также с посланием к албанцам о том, что сербы не являются для них врагами и хотят мира и диалога.

«Здесь ваш дом, и другого дома у вас нет. Не в интересах Сербии, чтобы вы когда-нибудь покинули его», — обратился Вучич к гражданам. Он отметил, что у сербов и албанцев сегодня «есть шанс решить многовековые разногласия», и подчеркнул, что проблемы Косово должны решаться «не с оружием в руках, а через диалог».

Вучич выразил благодарность косовским сербам за «смелость, упорство и стремление сберечь как свою страну, Сербию, так и свои семьи». По его словам, главная задача для государства состоит в том, чтобы обеспечить в крае безопасность и возможности для экономического развития, а также побороть коррупцию и преступность.

Среди основных проблем, которые поднимали граждане на встрече с сербским лидером — безработица, жилищные вопросы, доступность медицины и образования на родном языке. Александр Вучич пообещал, что Белград будет работать над решением всех этих вопросов.

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