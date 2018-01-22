Афины , 23 января, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Греческие власти выступают за название «Республика Вардарская Македония» для соседней страны, тогда как власти в Скопье готовы согласиться на название «Республика Новая Македония». Об этом сообщает греческая газета Kathimerini со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил журналистам, что уважает мнение своих соотечественников, вышедших на акцию протеста против использования названия «Македония» соседним государством, но в то же время призвал сограждан сохранять трезвый взгляд и «разделять то, что хорошо для национальных интересов, и то, что таковым не является».

«При возникшей возможности для разрешения конфликта будет национальной глупостью не воспользоваться ею», — подчеркнул Алексис Ципрас.

По мнению греческого премьера, вполне допустимо, чтобы слово «Македония» использовалось в составном наименовании бывшей югославской республики, но «таким образом, чтобы всем было ясно, что в этом нет претензии к истории и территориальной целостности других стран».

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Напомним, в греческих Салониках десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с активизировавшимися переговорами между Афинами и Скопье. Поначалу мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

На минувшей неделе посредник Организации Объединённых Наций в переговорах двух стран Мэтью Нимиц впервые назвал варианты нового названия для Македонии, которые предлагает ООН: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Вардарская Македония, Республика Верхняя Македония и Республика Македония (Скопье).

Вместе с тем, согласно поведённому в начале января опросу в Греции, подавляющее большинство граждан страны выступает против использования самого слова «Македония» в новом официальном названии соседней республики.

В Скопье всерьёз нацелены завершить переговоры и подписать соглашение с Грецией до конца первой половины 2018 года, пока длится председательство Болгарии в Европейском союзе. Вопрос о новом названии страны в Македонии также планируется вынести на национальный референдум.

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