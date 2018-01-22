Вашингтон, 22 января, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон настаивает на том, чтобы власти Турции проявили сдержанность на северо-западе Сирийской Арабской Республики, как в своих военных действиях, так и в риторике. Об этом Сандерс заявила 22 января на брифинге.

Турецкие военные во время учений

«Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени», — сказала Сандерс.

В Европейском союзе также крайне обеспокоены военным вторжением Турции в Сирию. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что в Брюсселе «крайне обеспокоены» турецким вторжением.

Ранее 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдов: в ней приняли участие 72 самолета, они уничтожили 153 цели. На второй день операции истребители ВВС Турции поразили 45 целей в районе сирийского города Африн.

Атаки осуществляются против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (ДС).

Это решение турецкого руководства было принято после заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную армию» из сирийских курдов, неподконтрольных сирийскому правительству.