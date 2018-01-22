Мадрид, 22 января, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Российский велогонщик Егор Силин попал в ДТП во время тренировки в Испании, передаёт 22 января агентство «Р-Спорт».

Andrew Dressel Велосипед

Сообщается, что инцидент произошёл неподалёку от дома, где проживает велосипедист.

Как сообщил Егор Силин журналистам, его велосипед после аварии восстановлению не подлежит, однако сам он не получил «ни царапинки».

«Я даже потом ещё проехал четырёхчасовую тренировку на другом велосипеде», — рассказал спортсмен.

По словам Силина, виновником ДТП стал владелец автомобиля, с его стороны вины в произошедшем нет.

Напомним, Егор Силин выступает за португальскую континентальную команду Radio Popular Boavista.