Лима, 22 января, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в ходе встречи с президентом Перу Педро Пабло Кучински призвал власти латиноамериканской страны бороться с коррупцией, 22 января сообщает агентство Reuters.

Священник

Папа заявил, что борьба с коррупцией требует «большей транспарентности между государственными структурами, частным сектором и гражданским обществом». Понтифик «не исключает», что к борьбе с коррупцией «могут подключиться церковные общины».

«Я призываю всех, кто находится на руководящих должностях, в любой сфере, идти по этому пути, чтобы сделать… Перу местом надежды и возможностей для всех, а не для избранных», — призвал папа Франциск.

Ранее папа Римский Франциск, уроженец Аргентины, уже называл коррупцию в Латинской Америке «чумой», «гангреной общества», «социальным вирусом».

Отметим, что президент Перу Педро Пабло Кучински, бывший министр финансов и экономики и премьер-министр, несколько раз оказывался в центре коррупционных скандалов. В частности, его обвиняли в получении взяток, протекции «своим» корпорациям, злоупотреблении властью.