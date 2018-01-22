Москва, 22 января, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Политическое и экономическое влияние Вашингтона сокращается, и рост военного бюджета США лишь указывает на ослабление американской гегемонии в мире. Об этом 18 января заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«К большому сожалению, американцы и дальше будут вести свою страну к катастрофе. Говорят о том, как реагировать на увеличение военного бюджета, на новую военную стратегию. Делать это нужно умно и не агрессивно. Умно — это когда вы не мешаете вашему условному противнику шагать дальше в пропасть», — заявил Мирзаян.

Он отметил, что в последней редакции американской военной доктрины открыто признаётся, что мир меняется не в пользу Соединённых Штатов, и США, по существу, ничего с этим сделать не могут.

«О том, что сейчас происходит с Соединёнными Штатами, давно писал древнегреческий историк Фукидид, когда описывал причины падения Афин. Точно так же Афины пренебрегали интересами союзников, точно так же они думали о себе слишком много, и точно так же они стали опираться на военную силу, как сейчас это делают США, — и в доктрине национальной безопасности, и в доктрине обороны, которая сейчас принята», — заявил эксперт.

«И точно так же, когда что-то случилось с их военными силами, а в данном случае спартанцы сожгли их военный флот, всё — доминирование закончилось и страна упала в катастрофу», — подчеркнул он.

Мирзаян провёл аналогию между текущим положением США в мире и другими региональными державами с ситуацией, на фоне которой разворачивались Греко-персидский войны: когда персы вторглись в Грецию, соотношение сил было совсем не в пользу Эллады. Тем не менее Греция дал хороший пример и для настоящего времени: размеры американского военного бюджета сами по себе ещё не отражают шансов Вашингтона одержать верх в потенциальном международном конфликте.

Для самой же России поучительна судьба афинского полководца Фемистокла:

«Его изгнали из Афин по ложному обвинению, и он пошёл скитаться по миру и в результате примкнул к противнику. И это лишний раз говорит о том, что перед лицом угрозы мы должны сохранить единство», — отметил Мирзаян.

Напомним, что новая военная стратегия США определяет Северную Корею, Китай, Россию и Иран в качестве главных конкурентов Вашингтона. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, ее союзников и партнеров». Поводом для удара могут послужить атаки на гражданское население, инфраструктуру, а также атаки по американским объектам предупреждения о нападении.