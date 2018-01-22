Киев, 22 января, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Министерство обороны США представило 19 января новую стратегию национальной обороны, в которой назвало Россию и Китай основными противниками США. Это первое за последнее десятилетие изменение оборонной стратегии США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Как сообщает пресс-служба Пентагона, стратегия направлена «на предотвращение агрессии со стороны Китая и России и применение ими инструментов принуждения и запугивания для достижения собственных целей, причинение вреда интересам США». Предполагается, что Вашингтон сосредоточит основные свои усилия на трех ключевых направлениях: Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

В свою очередь украинский Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) прогнозирует, что в рамках смены стратегии США могут разместить на территории Украины свои военные объекты.

«Пока США фактически является единственным государством, которое осуществляет практические шаги на усиление Украины как буфера между Западом и Россией, и дело Украины — достичь трансформации отношения к ней, а именно стать союзником США. Последовательный курс на реформы может привести к размещению на территории Украины военных объектов США, которые будут прикрыты американскими системами ПВО-ПРО, а Украина получит настоящую защиту даже без членства в НАТО», — сообщили в ЦИАКР, передает «Оборонно-промышленный курьер».

Кроме того, директор ЦИАКР Валентин Бадрак допускает, что в ближайшее время Запад усилит военную поддержку Украины.

«Запад просыпается, а Украина вполне может превратиться в его форпост — если власть не повторит ошибки 2007−08 гг», — написал Бадрак 22 января на своей странице в Фейсбук.

При этом украинский политик-националист Дмитрий Корчинский призвал власти Украины научиться использовать США в своих интересах. Он заявил, что «американские политики не менее опасны для Украины, чем российские».

«Своей финансовой и политической помощью американцы помогают нам капитулировать.Стоит помнить, что на каком-то этапе, Америка обязательно за что-то расплатится нами с Москвой. Американскую помощь надо принимать, пока не настала необходимость их слушаться, пока мы можем делать вид, что слушаемся. Проамериканские факторы так же опасны в нашей политике, как и промосковские. Америка приложила не меньше чем Москва, усилий для уничтожения оборонного потенциала Украины, не только нашего ядерного потенциала», — сказал Корчинский, комментируя заявление посла США в Украине Мари Йованович, в котором она призвала Украину возобновить социальные выплаты жителям Донецка и Луганска.

В то же время экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко считает, что законопроект о «реинтеграции Донбасса существенно ухудшит дипломатические позиции зарубежных партнеров Украины в переговорах с Кремлем. При этом решение конфликта в Донбассе затянется на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания внешней агрессии.

Ранее, 27 октября, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович напомнила, что за последние три года Украина получила от Соединенных Штатов 750 миллионов долларов военной помощи. По её словам, американская финансовая помощь Украине реализована в форме обучения и предоставления техники.

Напомним, 16 января чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Йованович отметила, что Вашингтон бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы Javelin.

«Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала Йованович.