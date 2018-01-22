Лондон, 22 января, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Турция имеет «законное право» на защиту от террористов и зону безопасности на Границе с Сирией, 22 января сообщает Associated Press.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Выступая перед журналистами в Лондоне Тиллерсон сообщил, что США уже обсуждают с Турцией вопрос создания 30-километровой зоны безопасности в Африне и других районах Сирии.

В то же время глава Госдепа США призвал Турцию «проявить сдержанность» и действовать «избирательно» в их военной операции в Африне.

Напомним, «террористами» в сирийском Африне, где турецкая армия ведет военную операцию с 20 января, Турция считает курдские отряды самообороны — союзников США.

При этом сама армия Турции действует против курдов при поддержке сирийских «про-турецких сил», в числе которых нередко оказывались боевики «Джебхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отметим, что МИД России ранее делал заявление о том, что именно США спровоцировали Турцию на агрессию против курдских отрядов в Африне — заявлениями о скором создании из курдов отрядов для контроля сирийско-турецкой границы.