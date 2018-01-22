Калининград, 22 января, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В Калининградской области открылось рыбоперерабатывающее предприятие, работающее преимущественно на импортном сырье. Речь идёт о компании «Корат», инвестировавшей более 500 млн рублей в производственный комплекс в курортном городе Пионерский.

Gov39.ru Калининградское рыбоперерабатывающее предприятие «Корат».

Проект реализовал резидент Особой экономической зоны Калининградской области — ООО «Сервис Партнер». Планируется, что годовая мощность по выпуску рыбоконсервной продукции составит 30−40 млн физических банок (ежегодно в российском эксклаве производится порядка 200 млн банок рыбных консервов).

Ранее руководитель компании Игорь Королёв заявлял, что сырьё для переработки будет приобретаться в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Прежде всего, океаническая рыба. В новом комплексе планируют производить всю линейку консервов — натуральные и бланшированные рыбные консервы, консервы в томатном соусе, печень трески, а также красную икру из лососевых пород.

По мнению президента Балтийского делового клуба (БДК) Сергея Лютаревича, возглавляющего рыболовецкий колхоз «За Родину», принцип импортозамещения у нового предприятия не нарушен

«Ничего страшного нет в том, что компания в Пионерском развивается, производя консервы из привозного сырья, — прокомментировал Лютаревич корреспонденту ИА REGNUM. — У каждого предприятия своя стратегия развития, к тому же мы в России не можем обеспечить рынок тунцом, кальмаром».

Что же касается импортозамещения, то, по мнению собеседника ИА REGNUM, «здесь надо глубже смотреть».

«Да, они планируют завозить импортное сырьё, но производить-то будут в Калининграде российские консервы, — продолжил Лютаревич. — Это тоже одна из частей импортозамещения на российском рынке. Возникает добавочная стоимость, появляются дополнительные рабочие места, налоги».

Один из крупных игроков на региональном рыбоперерабатывающем рынке — колхоз «За Родину» — не видит в «Корате» конкурентов.

«Для рыбной отрасли в Калининградской области это нормально. Чем больше нас, рыбопереработчиков, будет, тем мощнее мы будем лоббировать свои интересы, конкурируя с тем, кто действительно заводит в Россию импортную рыбную продукцию», — заключил глава БДК.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, посетив сегодня, 22 января, предприятие «Корат», заявил, что вопросы переработки рыбы и модернизации флота являются на сегодня ключевыми в регионе.

«На наш взгляд, инфраструктура по приемке и заморозке — первичной обработке рыбы — в Калининградской области уже сформирована на те объемы, которые мы добываем, под увеличенные квоты, и ее в принципе достаточно. Сейчас мы будем концентрироваться на вопросах переработки и модернизации флота. Эти два направления будут для нас ключевыми, — сообщил Алиханов.

В настоящее время более трети всей рыбоконсервной продукции России приходится на Калининградскую область.