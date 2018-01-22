Копенгаген, 22 января, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Бывший глава каталонского женералитата Карлес Пучдемон заявил, что к процессу выхода Каталонии из состава Королевства Испания Российская Федерация никак не причастна. Об этом Пучдемон заявил сегодня, 22 января, выступая в университете Копенгагена (Дания).

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«Я приглашаю всех войти в каталонское правительство и найти любую вещь, которая бы свидетельствовала, что мы связаны с Россией, Венесуэлой или Северной Кореей», — иронично заявил Пучдемон.

Он пояснил, что информацию о якобы имеющем место влиянии России на каталонский процесс распространяют испанские СМИ, у которых проблема с профессионализмом.

Также Пучдемон напомнил о розыгрыше российских пранкеров, которые позвонили министру обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль от имени министра обороны Латвии. Хулиганы в шутку назвали тогда Пучдемона «сотрудником КГБ Чиполлино».

Данный вопрос задала Пучдемону одна из студенток. Политик подчеркнул, что у него совершенно нет никакого желания говорить о российском президенте Владимире Путине.

«Если вы хотите серьезно говорить о Каталонии, Россия ни при чем. Пожалуйста, будьте серьезнее», — призвал Пучдемон.