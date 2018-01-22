Киев, 22 января, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Новая, четвёртая по счёту, встреча помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сам Волкер сообщил Украинской службе «Голоса Америки».

Дубай

По словам спецпредствителя США, для того чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, он 24 января посетит Донбасс, а 25 января проведет встречи с чиновниками в Киеве. После этого, 26 января, Волкер отправится в Дубай, где в тот же день пройдёт его встреча с Сурковым.

Ожидается, что основными темами предстоящих переговоров станут текущее состояние конфликта в Донбассе, перспективы введения в регион миротворческой миссии и её возможный формат, а также очередной раунд обмена пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня переговоры Суркова и Волкера анонсировали министерства иностранных дел России и Украины, однако точная дата и место встречи не называлось. Кроме этого, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности может состояться встреча «нормандской четвёрки» на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Напомним, предыдущую встречу с Владиславом Сурковым, состоявшуюся в ноябре минувшего года в Белграде, Курт Волкер назвал «шагом назад» в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.