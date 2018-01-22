Дамаск, 22 января, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций готова оказать помощь беженцам из сирийского Африна, в настоящий момент охваченного боями турецкой армии и курдских отрядов самообороны, 22 января передает Associated Press.

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По словам представителя ООН в Сирии Али аль-Затари, организация следит за новостями из Африна, однако «пока неясно», сколько беженцев может быть из данного района.

«Когда у нас будет какое-то (количество) нуждающихся людей, то, куда бы они ни направлялись, мы сможем оказать помощь», — сообщил аль-Затари журналистам.

В настоящий момент нет точной информации о убитых и раненых в результате боев и ракетных обстрелов комбатантах и мирных гражданах, а также о беженцах из Африна.

По информации курдской самообороны, в результате ракетных ударов 20−21 января в Африне погибли 18 мирных жителей. Турция опровергает, что в результате обстрелов пострадали гражданские.

Напомним, операция турецкой армии «Оливковая ветвь» в Африне в Сирии стартовала 20 января. На данный момент военные Турции взяли под контроль ряд населенных пунктов Африна — сообщалось о захвате деревень Африн Шанкаль, Корне, Бали, Ада Манли и сельских районов Кита, Кордо и Бибно.

Заявленной целью армии Турции в Африне является создание 30-километровой «зоны безопасности» на сирийско-турецкой границе.