Москва, 22 января, 2018, 22:41 — ИА Регнум. У Пентагона есть серьёзные основания для того, чтобы выражать озабоченность уровнем боеготовности российских Вооружённых сил — несмотря на все попытки Вашингтона подорвать стратегическую безопасность России, именно США теперь оказались догоняющей стороной в ядерных вооружениях. Об этом 18 января заявил историк и дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2016 года

«Мы сделали с 2004 года большое дело — мы создали несколько подводных ракетоносцев с твёрдотопливными ракетами. Это была очень затратная вещь», — заявил Платошкин.

Он напомнил, что в 2001 году США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году, и отметил, что с тех пор в Вашингтоне руководствовались идеей нанесения быстрого обезоруживающего удара по российским шахтам и ракетным установкам, который позволил бы практически нейтрализовать ответный удар. Однако история последних 15 лет показывает, что надеждам на реализацию такого стратегического преимущества сбыться было не суждено.

«Если наш подводный ракетоносец находится в западной части Атлантического океана, то до Нью-Йорка 12 минут — и они сделать ничего не смогут. Нам это обошлось в копеечку, и это началось ещё до Крыма — ничего общего с ситуацией на Украине это не имеет. Но сейчас мы достаточно их обошли в этом сегменте, и пока в ядерной триаде нам делать ничего не надо», — заявил Платошкин.

Весьма симптоматично, что в настоящее время ключевым элементом американской новой ядерной стратегии является модернизация подводного флота, полагает он.

«Грубо говоря, самое тяжёлое, что у нас было, мы уже сделали. И их ядерная стратегия сейчас направлена на то, чтобы нас догнать», — подчеркнул Платошкин.

Напомним, что в середине января 2018 года председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд назвал Москву «наибольшей угрозой» для Европы, выразив особую обеспокоенность высокими темпами модернизации вооружённых сил России.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских Вооружённых сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — заявил американский генерал.