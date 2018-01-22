Брюссель, 22 января, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Бельгия снизила уровень террористической угрозы в стране до максимально низкого за последние три года, 22 января сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Уровень террористической угрозы был снижен с «третьего» (террористические атаки возможны и вероятны) до «второго» (террористические атаки маловероятны).

«Третий уровень» подразумевал усиленное полицейское и военное присутствие в крупных городах, в особенности вблизи туристических достопримечательностей и госучреждений, которые могут быть потенциальными целями террористов. Введение «второго уровня» подразумевает ослабление мер по безопасности.

Уровень террористической угрозы в Белигии устанавливается правительственной координационной группой и измеряется по пятибалльной шкале.

С ноября 2015 года уровень угрозы в Бельгии не опускался ниже трех баллов из пяти. В марте 2016 года, после теракта в международном аэропорту Брюсселя, уровень террористической угрозы в Бельгии был на некоторое время поднят до четырех баллов из пяти.