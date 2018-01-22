Иерусалим, 22 января, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп не расист, не шовинист и не считает особо важным вопросом «расу или вероисповедание» мигрантов, 22 января сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Свобода

Журналисты в Иерусалиме задали Пенсу вопрос о скандальном высказывании Трампа, якобы назвавшего Гаити и страны Африки «грязными дырами» (shithole), откуда нежелательно принимать мигрантов.

Вице-президент заверил журналистов, что он «знает, что на сердце у президента», и пояснил, как Трамп относится к вопросам миграции.

По словам Пенса, Трамп хочет, чтобы миграция в США основывалась на заслугах людей, поощряла иммиграцию тех, кто «будет способствовать росту американской экономики и процветанию общества» — и «раса или вероисповедание» мигрантов здесь ни при чем.

Напомним, 12 января американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе встречи с сенаторами в Белом доме назвал Гаити и африканские страны «грязными дырами» (shithole), из которых вредно принимать мигрантов.

Сам президент США отрицает, что говорил что-то оскорбительное про Гаити или Африку. Слова shithole также нет в официальном отчете Белого дома по итогам встречи с конгрессменами.