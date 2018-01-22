Москва, 22 января, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы.

«Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову», — заявил Клинцевич, отметив что имеет в виду заявление главы украинского МИД Павла Климкина, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма.

«На самом деле все, что называется, с точностью наоборот. У России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма. Он определен его народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит», — добавил сенатор.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал предложение президента России Владимира Путина передать Украине военную технику из Крыма «трюком». Климкин добавил, что Украина не получала от России никаких дипломатических нот на тему возвращения военной техники, пишет «Украинская правда».