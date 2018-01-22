Москва, 22 января, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил очередную «Стратегию», на этот раз по безопасности дорожного движения до 2024 года. Об этом сегодня, 22 января, сообщается на официальном сайте правительства России.

Согласно этой стратегии, через семь лет смертность на российских дорогах должна приблизиться к отметке четыре человека на 100 тыс. населения, а к 2030 году и вовсе стать нулевой.

Стоит отметить, что сейчас ситуация на дорогах неудовлетворительная — смертность в 2017 году достигла 13 человек на 100 тыс. населения.

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет — до 2024 г. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей — и легковых, и грузовых», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он констатировал, что поведение российских водителей на дорогах страны остается «очень разным». При этом власти должны разворачивать ситуацию в «более цивилизованную сторону».

Одновременно с этим нужно внимательнейшим образом следить за состоянием улиц и автотрасс, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации дорожно-транспортных происшествий.

В свою очередь, вице-премьер России Игорь Шувалов отметил, что смертность на дорогах России в четыре раза превышает показатели передовых стран. Так, в Дании в ДТП гибнут лишь 2,7 человека на 100 тыс. населения, а в Германии — 3,9.

Шувалов подчеркнул, что добиваться «нулевой» смертности на дорогах будут с помощью новых способов организации дорожного движения, возможностей искуственного интеллекта и более безопасного транспорта.