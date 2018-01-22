Челябинск, 22 января, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Новый министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин не планирует резких изменений в южноуральской медицине. Об этом он заявил 22 января журналистам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стетоскоп

Напомним, Сергей Кремлев, который возглавлял министерство с 2014 года, ушёл в отставку. Он уже достиг пенсионного возраста. Вместо него губернатор Борис Дубровский назначил Сергея Приколотина.

Как полагают некоторые наблюдатели, о том, что Приколотин станет министром, было известно уже давно. Более того, его якобы готовили к этой должности. А сегодня он встретился с журналистами и объяснил, как будет работать на новом своём посту.

По его словам, резких изменений в работе минздрава не будет. Все программы, которые были начаты, завершат по плану. Касается это и реорганизации учреждений здравоохранения в рамках так называемой оптимизации. Она будет продолжена. При этом новый министр обещает не резать по живому и не сокращать медицинский персонал.

Отдельно Приколотин коснулся судьбы больницы города Сима, возможным закрытием которой обеспокоились местные жители. Тему вокруг лечебного учреждения он назвал раздутой и заверил, что закрывать его не планируется.

Тем временем наблюдатели отмечают слишком частую смену министров здравоохранения области. С 2010 года их сменилось уже несколько, и пока дольше всех проработал Кремлев — почти четыре года. Побьёт ли Приколотин этот рекорд, покажет время.