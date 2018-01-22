Ташкент, 22 января, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Узбекистане подходит к концу строительство электрифицированной железнодорожной линии Ургенч — Хива, по которой пройдут скоростные поезда, сообщает 22 января Sputnik Узбекистан.

44833 Железная дорога

Общая протяженность участка составляет 22 км, а общая стоимость проекта $ 35,9 млн. В настоящее время железнодорожная магистраль протянулась на 29,6 километра.

Строительство железной дороги ведется с применением высокотехнологичных средств — привлечено 70 единиц техники. В строительстве занято 350 квалифицированных специалистов.

Отмечается, что после запуска участка Ургенч — Хива туристы смогут без проблем перемещаться между Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой для знакомства с древними городами и культурой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, между Ташкентом, Пекином и Бишкеком в настоящее время идет процесс обсуждения строительства железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай. 25 декабря 2017 года прошла встреча рабочих групп по этому вопросу.