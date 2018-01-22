Ереван, 22 января, 2018, 20:06 — ИА Регнум. В марте 2018 года в Ереване будет проведена международная выставка вооружений и оборонных технологий «АрмХайТек — 2018» (ArmHiTec-2018).

ИА REGNUM Международная выставка вооружений и оборонных технологий «АрмХайТек- 2016»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минобороны Армении, в этой связи в оборонном ведомстве страны под руководством заместителя министра обороны, председателя госкомитета военной промышленности Давида Пахчаняна было проведено совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением выставки.

В соответствии с решением министерства обороны Армении с 29 по 31 марта 2018 года в выставочном комплексе «ЕреванЭкспо» пройдет вторая международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018. Организаторами выставки выступают министерство обороны Республики Армения, закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО ЕрЗММ).

Выставка впервые была проведена в сентябре 2016 года в Ереване. Армянские компании в большинстве были представлены рядом организаций из сферы приборостроения военного назначения, а также занимающимися модернизацией старых образцов вооружений. К примеру, были представлены модернизированные армянскими компаниями: самоходный ПТУР «Штурм-С», оптико-электронный разведывательный комплекс «Shumits SM2-AR», комплекс ПВО «ОСА-АК», крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7, «УТЕС» 6У6. В последнем, к примеру, доработаны системы обнаружения и сопровождения цели, система вторичного питания и т. д.