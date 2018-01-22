Москва, 22 января, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что одной из главных тем на повестке дня нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти станет возвращение России в ПАСЕ.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Одной из главных и неизбежных тем для него станет тема возвращения России в ПАСЕ — вопреки истерикам Украины и русофобского лобби», — написал сенатор 22 января в своём микроблоге в Twitter.

Он обратил внимание, что представитель Украины при Совете Европы признал, что на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь «немногочисленные голоса».

«Пока ещё они звучат громче других, но так не будет вечно. В итоге от санкций и попыток изоляции России откажутся. Киев проиграет свою партию», — отметил Пушков.

Сенатор также напомнил, что в феврале в Совете Европы ждут очередного взноса России, однако пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взносов от Москвы не будет. «Пусть за нас платит Украина», — подчеркнул он.

Говоря о персоне самого нового председателя ПАСЕ, Пушков рассказал, что встречался с Николетти в 2015 году, и охарактеризовал его как «взвешенного, рационального политика».

Как передавало ИА REGNUM, итальянский политик Микеле Николетти 22 января вступил в должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Утверждение его на пост состоялось в ходе открытии январской сессии организации в Страсбурге. Кандидатура Николетти на эту должность главы ПАСЕ была единственной.