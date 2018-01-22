Цюрих, Швейцария, 22 января, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян призывает бизнесменов из разных стран делать инвестиции в Армении.

facebook.com/Karen.Karapetyan Карен Карапетян

Выступая сегодня, 22 января, в Цюрихе перед представителями торговой палаты Армения-Швейцария и швейцарскими бизнесменами глава армянского правительства сказал: «Мое сегодняшнее послание вам простое и искреннее: давайте занимайтесь бизнесом в Армении, приезжайте и делайте инвестиции в Армению. Наша страна — достойное место для инвестиций и бизнеса».

Он подчеркнул, что правительство Армении проводит значительные реформы в целом ряде сфер с целью оптимизации бизнес-среды, стимулирования местного производства и зарубежных инвестиций.

По его словам, результаты работы за минувший год на самом деле весьма многообещающи. «Мы ожидаем, что уровень роста ВВП за 2017 г. достигнет порядка 7%. Этому результату способствовал рост в промышленности в 12,3%, по сравнению с итогами за январь-ноябрь 2016 г., а также увеличение объемов торгового оборота на 14,4% и услуг — на 14,2% (за исключением торговли)», — сказал К. Карапетян, добавив, что за данный промежуток времени выросли также объемы экспорта — на 23,5% и импорта — на 28%.

«Полагаю, у нас будет самый высокий темп роста в регионе. Если вы меня спросите в какую область стоит инвестировать, то я отвечу, что существует ряд сфер, к примеру, сельское хозяйство, IT-сфера и область высоких технологий, туризм, фармацевтика, инфраструктуры, энергетика и горнодобывающая промышленность, производство ювелирных изделий и драгоценных камней, производство часов и др. Да, Армения невелика по размерам, однако пролегающие через территорию РА рынки намного больше. Армения является членом ЕАЭС, которая представляет собой 180-миллионный рынок и единый экономический союз.

Мы являемся соседями Ирана, население которого составляет порядка 80 миллионов и с которым у Армении налажены довольно дружественные отношения. Недавно на границе с Ираном была основана Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Мегри, которая в свою очередь может заинтересовать тех, кто желает изучить рынок ИРИ изнутри и сделать это довольно подробным образом.

К этому можно также прибавить Евросоюз с населением свыше 500 миллионов, с которым 24 ноября 2017 года в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС. Отмечу, что в Армении расходы на производство и услуги довольно низкие, посему произведенные в РА товары могут быть также конкурентоспособными в странах Евросоюза», — сказал Карапетян.

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Перед визитом в Швейцарию, где премьер-министр Армении примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Карапетян дал интервью РИА Новости, заявив, что Армения намерена создавать максимально комфортные условия для иностранных вложений.

«Сегодня Армения имеет развивающуюся экономику, реагирующую на часто непредсказуемые мировые перемены. Окончательные данные по 2017 году будут опубликованы позднее в этом месяце, однако уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что экономический рост будет больше, чем мы предполагали в 2016 году», — сказал Карапетян.

Он отметил, что благоприятный инвестиционный и бизнес-климат позволит Армении стать стартовой площадкой для российских предпринимателей для доступа на новые рынки.

«Должен сказать, что одна из наших основных целей — это создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса в стране, и с учетом всего вышесказанного, могу заверить, что сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении», — заключил глава армянского правительства.