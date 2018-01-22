Калуга, 22 января, 2018, 19:19 — ИА Регнум. 22 января в 578-й раз в России отметили день рождения великого князя Ивана III. Калужане собрались на площади Старый торг и возложили цветы к монументу князю. В Калуге день рождения Ивана III отмечается впервые, сообщает портал kaluga-poisk.ru

Kaluga-poisk.ru Возложение цветов к памятнику великого князя всея Руси Ивана III в Калуге

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник великому князю был открыт в Калуге на площади Старый Торг 12 ноября 2017 года. История Калужского края неразрывно связана с именем Ивана III. Автор идеи художественного решения бронзовой скульптуры режиссёр Андрей Кончаловский поздравил калужан по видеотрансляции. Памятник Ивану III — работа московского скульптора Андрея Коробцова.

Kaluga-poisk.ru Возложение цветов к памятнику великого князя всея Руси Ивана III в Калуге

Установленный в Калуге памятник князю Ивану III — это уже второй монумент в регионе. В июле 2017 года первый в России 4,5-метровый бронзовый памятник великому князю Ивану III был установлен в память о Великом стоянии на Угре во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни. Этот монумент Ивану III изготовлен на деньги, собранные монастырем. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре 1480 года».