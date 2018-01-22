Челябинск, 22 января, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Преподавателя челябинского вуза заподозрили в коммерческом подкупе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, заведующий кафедрой Южно-Уральского института управления и экономики получил 36 тысяч рублей от студентов группы за выставление положительных оценок за сдачу экзаменов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до девяти лет лишения свободы.