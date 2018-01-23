Кетово, Курганская область, 23 января, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Элитные участки застройки, своего рода местная «Рублёвка», есть и в Курганской области. О криминале, связанном с этим районом, где цена коттеджа достигает, судя по объявлениям, 50 млн рублей, пишет корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

sajinka2 Коррупция

Курганская область — один из наиболее депрессивных регионов страны, тем не менее в ее Кетовском районе находится и покупатель на землю ценой около 30 000 за сотку, и средства на содержание раздутого чиновничьего аппарата. Доходы и число жителей здесь растут. Так в чем же проблема?

Этот оазис расположен в регионе, живущем по специфическим принципам, от действующего законодательства далеким, где правоохранительные органы не раз отличались непонятными решениями.

В прошлом году был осужден глава Кетовского района Александр Носков. Ходило предположение, что дело о коррупции стало сигналом о смене элит. Однако, по информации собственных источников корреспондента ИА REGNUM, с «делом Носкова» все даже проще, а именно: бывший глава «курганской Рублевки» стал идеальной фигурой, на которую можно свалить чужие грехи, чтобы избежали наказания предыдущий глава Кетовского района Сергей Кокорин и один из землевладельцев.

Носков в 2008-м стал главой Кетовского сельсовета, а в 2014-м возглавил уже Кетовский район, крупнейший во всей области. Последовавшее в 2017-м обвинение в коррупции привело к тому, что следствие и суд установили факты: в бытность главой сельсовета Носков получил три взятки по 100 000 рублей. Четыре гектара земли, как заявляло следствие, стоимостью более 4 млн, было выделено за 50 000. Носков свою вину категорически отрицал.

«Меня осудили за взятку. Но взятка — это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. У меня же не нашли ни денег, ни материальных ценностей, ни заграничных поездок — нет предмета взятки, но есть показания одного человека, и ему вера есть, а мне веры нет», — говорит он.

Всё ли так прозрачно со странными делами «курганской Рублёвки», читайте в статье: Очень странные дела «курганской Рублёвки»

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