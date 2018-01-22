Лондон, 22 января, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 22 января, сообщил журналистам официальный представитель премьер-министра Соединённого королевства.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Сообщается, что Тиллерсон был допущен на заседание британского национального Совета по безопасности, в ходе которого состоялось предметное обсуждение ядерной сделки с Ираном.

Также глава британского правительства и глава американского внешнеполитического ведомства обсудили углубление и расширение «особых отношений» между Великобританией и США.

«Они пришли к единому мнению по поводу важности единения международного сообщества в противодействии дестабилизирующим действиям Ирана в регионе, и премьер-министр напомнила о приверженности Британии ядерной сделке по Ирану», — заявил представитель британского премьер-министра.

Напомним, сегодня Тиллерсон прибыл в Лондон с официальным визитом, в ходе которого он также осмотрел новое здание американского посольства.

А вот долгое время обсуждавшийся визит президента США Дональда Трампа в Великобританию так и не состоится. По словам Трампа, причина именно в новом здании американского посольства.

«Я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне только для того, чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» — написал американский президент на своей странице в сети микроблогов Twitter.