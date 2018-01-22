Киев, 22 января, 2018, 18:42 — ИА Регнум. «Украина готова дать жесткий военный отпор войскам Российской Федерации, если они попытаются перейти в наступление. Современная Украина не будет распускать войска, как это сделала Украинская Народная Республика (УНР) в начале ХХ века», — заявил 22 января президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю «Дня соборности» и 100-летия провозглашения независимости УНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По его словам, Украина полностью придерживается Минских соглашений. Порошенко отметил, что принятый радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит документу, принятому в Минске.

«Хочу подчеркнуть, что ни дух, ни буква закона о реинтеграции Донбасса не противоречат Минским соглашениям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы не выполнять Минские соглашения, Украина их неукоснительно придерживается, и будет придерживаться всех своих международных обязательств», — сообщил Порошенко.

При этом Порошенко назвал украинскую атаманщину «разрушительным феноменом», который нужно анализировать. Он считает, что нынешние украинские популисты похожи на людей, которые 100 лет назад использовали «коммунистически-большевистскую демагогию».

«Мне на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Петлюры, которая имеет символическое название «московская вошь». Она, хочу отметить, вовсе не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел «свои гниды», — сказал он.

Ранее президент Украины Порошенко цитировал знаменитое выражение главы Директории УНР, главного атамана войска и флота Симона Петлюры: «Нам не страшны московские вши, нам страшны украинские гниды».

В свою очередь, 22 января внефракционный депутат рады Сергей Тарута прогнозирует скорую перезагрузку действующего украинского режима, «который не способен вернуть часть Донбасса и Крым».

«Нам нужно достичь долгосрочного мира на Донбассе и в перспективе восстановить территориальную целостность страны — вернуть ныне оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крым, побороть коррупцию, восстановить экономику, привлечь инвестиции и повысить благосостояние населения. Это те задачи, выполнение которых не под силу действующей власти. Но я уверен, что скорая перезагрузка власти в Украине позволит сравнительно быстро решить главные стоящие перед страной проблемы, и как народный депутат я приложу все усилия для этого», — пообещал Тарута.

Кроме того, лидер общественной организации «Дістало!» («Достало» — перевод с укр.яз. — ИА REGNUM ) Виталий Журавский считает, что принятый закон о «реинтеграции» «не решает основного вопроса — как вернуть Донбасс и Крым».

«Во-первых, он еще больше отдаляет людей, оказавшихся в оккупации, от нашего государства. Отсутствуют механизмы выплаты пенсий и других социальных пособий… Он противоречит ряду статей основного закона. В частности, статье 85, в которой говорится, что именно к полномочиям верховной рады принадлежит объявление состояния войны, использование вооруженных сил Украины и других военных формирований; утверждение в течение двух дней введения военного или чрезвычайного положения в Украине», — отметил Журавский в интервью изданию «Гордон».

По его словам, закон о «реинтеграции» Донбасса предоставляет антиконституционные полномочия президенту.

«Теперь все зависит только от его личной позиции и воли. Парламент от судьбоносных решений устраняется… Если Россия — агрессор, то почему товарооборот с ней за прошлый год ощутимо вырос, почему снова у нее покупают газ, уголь? Почему остается в силе договор о дружбе с Российской Федерацией, даже в сфере военного сотрудничества?» — задался вопросом Журавский.

В то же время экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов отметил, что сегодня «четвёртая годовщина со дня, когда активисты майдана совершили первые убийства своих товарищей, чем спровоцировали массовые беспорядки и обеспечили приход к власти БПП и НФ».

«Также напоминаю, что по этим уголовным производствам никто не найден и не осуждён из-за принятого в феврале 2014 года парламентом закона об амнистии, запретившего расследования преступлений против участников революции. После смены власти закон должен быть отменён, а заказчики и исполнители этих убийств — установлены и осуждены», — написал Портнов в Фейсбуке.

Напомним, 22 января ежегодно Украина отмечает «День соборности». Этот праздник приурочен ко дню провозглашения акта объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). УНР и ЗУНР объединились 22 января 1919 года — в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады, провозглашающего полную независимость УНР.

Как сообщалось ранее, 18 января рада приняла законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о «реинтеграции» Донбасса). На следующий день депутаты от фракции «Оппоблок» зарегистрировали постановление №7163-П об отмене законопроекта №7163. Таким образом, депутаты заблокировали возможность подписать законопроект №7163 спикеру рады Андрею Парубию. Следующий пленарный день рады запланирован на 6 февраля. В «Оппоблоке» сообщили, что при принятии законопроекта была нарушена ст. 117 регламента рады.