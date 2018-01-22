Ставрополь, 22 января, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Общегородской митинг, посвященный 75-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошел сегодня, 22 января, в Ставрополе. Как сообщает «Ставропольская правда», собравшиеся у мемориала «Огонь вечной славы» почтили минутой молчания память солдат — освободителей города и мирных жителей, погибших во время оккупации. В память о павших в небо были запущены белые голуби. Во время оккупации в 1942−43 гг. на Ставрополье были убиты почти 35 тысяч человек, тысячи жителей края отправили на принудительные работы в Германию.

Освобождение Ворошиловска (Ставрополя) от немецко-фашистских захватчиков

Митинг положил начало целой череде патриотических акций и памятных мероприятий. В Ставрополе перезапустили Часы Победы, которые начали отсчет времени до 9 мая. В городском музее «Память» открыта выставка об оккупации и освобождении краевого центра. В кинотеатрах города покажут фильмы военных лет. Творческие коллективы города подготовили специальные концертные программы для ветеранов и молодежи.