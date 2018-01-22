Анкара, 22 января, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил журналистам планы и перспективы турецкой армии в сирийском Африне, 22 января сообщает ВВС.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Выступая перед журналистами в Анкаре, Эрдоган заявил, что Африн вскоре будет взят под контроль турецкой армии.

«Мы не будем отступать», — заявил Эрдоган журналистам.

По словам Эрдогана, с Африном будет то же, что с сирийскими городами Эль-Баб, Эль-Раи, Джераблус, операции по вытеснению курдских отрядов из которых Турция уже проводила ранее.

Целью военных в Африне является создание 30-километровой «зоны безопасности» на сирийско-турецкой границе.

Напомним, операция турецкой армии «Оливковая ветвь» в Африне стартовала 20 января. Военные провели бомбардировку объектов курдских сил самообороны, после чего началась сухопутная операция.

Сирия и Иран осудили агрессию Турции в Африне. С «российскими друзьями», по словам Эрдогана, было «заключено соглашение».