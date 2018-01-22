Африн, Сирия, 22 января, 2018, 18:09 — ИА Регнум. По информации курдских сил самообороны (YPG), число невозвратных потерь турецкой армии в ходе сухопутной операции в Африне составило четыре человека, 22 января передает ВВС.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Кроме того, отрядами самообороны были уничтожены десять про-турецких боевиков «Сирийской свободной армии», поддерживающих турецкое наступление.

Точное число боевых потерь самих YPG неизвестно. Сообщается о гибели двоих и ранении 12 бойцов YPG от попадания ракеты в курдский военный лагерь на границе турецкой провинции Хатай.

Также курды сообщают о гибели от авиаударов турецких ВВС 20 — 21 января 18 мирных жителей в Африне.

Турецкая сторона не подтверждает информацию о гибели своих военных и убийстве гражданских в ходе операции в Африне.

Напомним, операция турецкой армии под названием «Оливковая ветвь» началась в сирийском Африне 20 января. Военные Турции атаковали объекты YPG силами ВВС, после чего началась наземная операция.

В качестве цели операции Турция называет создание 30-километровой «зоны безопасности» на своей границе с Сирией.