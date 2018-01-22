Чебоксары, 22 января, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Журналисты Чувашии отметили профессиональный праздник — дни российской и чувашской печати. Официальное торжество, которое ранее проходило в различных театрах, на этот раз переместилось во дворец культуры им. Ухсая и собрало более половины концертного зала. Содержательная часть носила в целом рабочий характер. Министр информационной политики Александр Иванов назвал «самые знаковые и важные события отрасли». В политическое русло завернул своё выступление глава Чувашии Михаил Игнатьев, рассказывая о том, что в «канун выборов президента будут происходить» протестные мероприятия и поэтому надо устраивать не «журналистское шоу», а готовить «больше позитивных сюжетов», что даст «нам возможность держать стабильную общественно-политическую ситуацию». И суеверно постучал кулачком о трибуну. Удивил сенатор от Чувашии Вадим Николаев, который явился на праздник «без подарков» и пожаловался на то, что в его родной республике «не всегда люди знают», что «из себя представляет Совет Федерации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев, директор книжного издательства Валерий Комиссаров, члена комитета Госсовета Вячеслав Рафинов и сенатор Вадим Николаев

Впервые день печати отмечали не в выходной день, а в рабочий, что отчасти наложило отпечаток на сам праздник. Утром с главными редакторами за закрытыми дверями встречались высокие чины, во второй половине дня журналистов поздравляли и награждали во дворце культуры. Выступали у трибуны только высокие государственные чины — исключение составил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров, вручивший премии и награды лауреатам журналистских конкурсов.

Cap.ru Награждение государственными наградами

Итоги развития отрасли подвёл глава мининформполитики Александр Иванов, который перечисление «самых знаковых и важных событий» начал с юбилейных дат республиканских и районных изданий. Он поблагодарил журналистов «за профессиональное, оперативное и объективное информирование, сопровождение всех знаковых для республики мероприятий», «активное участие в формировании мировоззрения нашего населения». И обозначил ориентиры на президентские выборы.

«Предвыборный период начался. Уже сейчас своим созидательным трудом вы задаёте ориентиры, формируете общественное мнение населения региона. Желаю вам сохранить и активную гражданскую позицию, любовь и интерес к журналистике, при подготовке материалов руководствоваться высокими моральными принципами, как делаете это вы это сейчас, быть объективными и всегда оставаться востребованными у аудитории», — сказал, в частности, министр.

Перед церемонией награждения государственных наград к трибуне вышел глава Чувашии Михаил Игнатьев, который попросил дать «освещение в зал», чтобы видеть «наших друзей-журналистов». Его выступление больше напоминало обращение, едва не затмив по времени объёмный отчёт министра информационной политики. Он поблагодарил журналистов за работу «по велению сердца и души».

«Очень много позитивных материалов. Это даёт нам возможность держать стабильную общественно-политическую ситуацию, это очень важно. Но в то же время, как всегда у нас бывает в обществе, отдельные журналисты подают лже-информацию, хотят влиять на сознание молодых людей. Потому что лживая информация, или недостоверная информация, или определённое отдельное журналистское шоу лучше воспринимается людьми. У нас психология такая.

Я вынужден это говорить, потому что, выполняя нашу совместную работу, зависит, будет ли дальше стабильная ситуация. Или в отдельных микрорайонах, или в отдельных населённых пунктах наши молодые люди пойдут с несистемной оппозицией на разные митинги и шествия — то, что у нас было в 2017 году. Мы не ожидали на первый раз, что такое произойдёт, но, увы, к сожалению, эти мероприятия проходили по всей Российской Федерации и в канун выборов президента Российской Федерации будут происходить. У меня к вам просьба, человеческая: подавать больше позитивных сюжетов для того, чтобы наши молодые люди ещё раз вместе с родителями, вместе с воспитателями, вместе с учителями посмотрели, как нужно ценить наши отечественные традиции, как нужно правильно подходить к воспитанию нашей молодёжи на духовно-нравственных ценностях», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

Глава региона констатировал, что сейчас «молодёжь в интернете», чем пользуются различные деструктивные организации. И напомнил о трагедиях в школах Бурятии, Перми, Челябинской области. И здесь многое зависит о того, как эти события преподносят в прессе и социальных сетях:

«Если на этой основе журналисты начинают раскручивать, делать шоу, через социальные сети будут влиять на сознание молодых людей, студентов, школьников, чтобы таких детей больше было, то задаётся простой вопрос: чего мы хотим. Мы хотим соблюдать все нормы действующего законодательства, чтобы все меры безопасности были сохранены для наших детей, для наших родителей, для наших школьников. Это влияет на психологию наших родителей, и люди начинают сомневаться, как же ребёнок в школе, когда они на работе. Вот я с болью на душе эти слова говорю, потому что — тьфу-тьфу-тьфу, хочу с одной стороны постучаться, слава Богу, у нас органы правопорядка работают, мы выявляем, виновных лиц привлекаем к ответственности, но от нас с вами, ещё раз я это подчёркивают, зависит, насколько можно реально расшатать ситуацию, и будем иметь другие негативные последствия», — сказал Михаил Игнатьев, призвав журналистов больше писать о людях труда и трудовых династиях.

«Труд всегда воспитывал и воспитывает. Кто с малых лет привык к труду, на правонарушения не идёт», — сказал глава Чувашии.

В зале закивали, поддержав его аплодисментами.

На праздник не принято приходить с пустыми руками, тем более тем, кто наделён государственной властью. Михаил Игнатьев и Александр Иванов, как того требуют протокол и статус, вручили государственные награды и отметили победителей различных конкурсов. А вот отношение к журналистам сенатора Вадима Николаева иначе как вызывающим, пожалуй, не назовёшь. Сенатор, который в целом 2,5 года представляет регион в верхней палате парламента, пришёл на праздник «без подарка» и с упрёком в информационном «изъяне». Распростёршись по трибуне, он по-хозяйски попросил включить свет в зале.

«Хотел бы тоже, чтобы лица видеть, не только на меня чтоб смотрели. Я песни петь не буду, танцевать не буду», — пытался шутить сенатор, свысока оглядывая зал. Казалось даже, что он занял собой не только трибуну, но и всю сцену.

«Я первый раз на таком форуме, на таком мероприятии. Я представляю Чувашскую Республику в Совете Федерации, а именно — законодательный орган Чувашской Республики. Порой, встречаясь с коллективами республики, к сожалению, на сегодня пока ещё — думаю, что после сегодняшнего дня мы это исправим — я сталкиваюсь с тем, что не всегда люди понимают или, вернее, знают, кто и что из себя представляет Совет Федерации сегодня. Когда разговор идёт о законотворчестве, они всегда говорят: «Депутаты Госдумы». Но что существует верхняя палата, к сожалению, в республике ещё бывают случаи, когда об этом не знают. Думаю, с вашей помощью этот изъян исправим», — сказал Вадим Николаев.

И заявил:

«Я сегодня пришёл без подарков».

Сенатор, который пришёл на праздник с пустыми руками, при этом журналистов назвал друзьями, которые «работают на ниве формирования морального облика нашего государства» и «вообще люди очень высокопорядочные».

Отметим, что пик наград от Совета Федерации пришёлся на 2014 год. Тогда благодарность спикера СовФеда Валентины Матвиенко была объявлена четырём редакциям, награды были вручены на дне печати главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.