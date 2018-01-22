Волгоград, 22 января, 2018, 17:14 — ИА Регнум. 2 февраля объявлено в Волгоградской области выходным днем. Такое решение, как сообщает пресс-служба областной администрации, принял сегодня, 22 января, губернатор Андрей Бочаров, «учитывая значимость празднования 75-летия Сталинградской Победы».

Битва за Сталинград

Бочаров напомнил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2 февраля 2018 года Волгоградская область станет всероссийским центром торжеств, посвященных 75-летию Сталинградской Победы. Более 100 крупных инфраструктурных, производственных, социальных проектов уже реализованы или будут завершены в юбилейный год. Кроме того, в регионе пройдет более 200 праздничных мероприятий.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, самые главные событие будут проходить с 31 по 2 февраля. 31 января на сцене Нового экспериментального театра состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. 1 февраля в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн пройдёт праздничный концерт «Бессмертный подвиг Сталинграда». 2 февраля в Волгоградской филармонии состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В концерте примут участие Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народный артист СССР Василий Лановой и заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ Алексей Кравченко. В фойе Центрального концертного зала будет представлен международный выставочный проект «От Сталинграда до Праги».

2 февраля на площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» состоится праздничный концерт и видеоинсталляция «Сталинградская Победа». Он пройдёт в виде театрализованного представления о событиях двухсот страшных и героических дней 1942−1943 годов и будет сопровождаться видеосюжетами на стенах музея-панорамы и мельницы Герхардта, затем начнётся лазерное шоу, по окончании которого состоится салют — мультимедийное пиротехническое шоу.

В Волгоградском областном краеведческом музее проходит творческий конкурс «Я вырасту и детям расскажу…», а 26 января в 11−00 открывается выставка «Сталинград — победа, изменившая мир». посвященные 75-летию Победы в Сталинградской битве. 26 января открывается выставка «Сталинград — победа, изменившая мир». 24 января в Волгоградском интерактивном музее «Россия — моя история» состоится открытие международной научно-практической конференции «Сталинград — символ героизма, патриотизма и сплоченности народов России».

25 января одновременно в пяти муниципальных районах Волгоградской области состоится передача VI областной эстафеты культуры «Факел Сталинградской победы». К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Волгоградский музыкальный театр подготовил специальную программу «Великий подвиг Сталинграда». 2 февраля на сцене театра оживут страницы героической обороны нашего города, рассказывающие о том, какой ценой была завоевана Сталинградская победа. Действие на сцене, в котором участвуют все ведущие солисты, артисты балета, хора и оркестра театра, будет сопровождаться историческими видеофрагментами. Запланированы и другие праздничные мероприятия.

2 февраля волгоградцы увидят авиашоу в честь 75-летия Сталинградской Победыс участием авиационной группы «Стрижи». Непосредственно 2 февраля в шоу примет участие 50 воздушных судов, среди которых можно будет увидеть МИ-8АМТШ, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты МИ-28Н «Ночной охотник», ударные вертолёты МИ-35, «летающие танки"-штурмовики Су-25СМ3 «Грач», бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители Су-34, всепогодные истребители Су-27, Су-30СМ, МиГ-29.