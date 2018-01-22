Киев, 22 января, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Выступления на День соборности президент Украины Петр Порошенко сделал оговорку, заявив, что украинскую землю топчет «сапог украинского оккупанта».

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«И радостный праздник День Соборности будет для украинцев, будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — отметил Порошенко.

При этом глава украинского государства пообещал подписать блокированный Радой законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». По его словам, «рефлексии Москвы демонстрируют факт, что Рада приняла правильный законопроект».

Кроме того, депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко назвал фракцию «Оппозиционный блок», депутаты которой ранее заблокировали подписание закона о реинтеграции Донбасса, «прямой агентурой Кремля».

«Так называемая «партия мира» — прямая агентура Кремля в Украине. Если мы будем унижаться перед агрессором, как они предлагают, получим бесчестие и мира не получим. Наша команда голосовала за признание России страной-агрессором. Это надо было сделать еще 3 года назад», — добавил Ляшко на своей странице в Facebook.

Депутат от фракции «Оппоблок» Николай Скорик считает, что в законе о «реинтеграции» Донбасса нет ничего положительного.

«У нас есть только два пути, и об этом говорят нам также и наши международные партнеры. Во-первых, у нас есть путь выполнения Минских соглашений, то есть путь мира. А сегодня Верховная Рада, проголосовав за так называемый «Закон о реинтеграции Донбасса», фактически отказалась от выполнения указанных соглашений украинской стороной, то есть и от мирного разрешения проблемы. Второй путь — это военное решение вопроса Донбасса, и я надеюсь, что все нормальные люди понимают, что такой путь для нашего государства является неприемлемым», — отметил оппозиционный политик», — сказал Скорил, передает пресс-служба ОБ 22 января.

Бывший украинский депутат от пропрезидентской фракции Партии регионов Владимир Олейник отметил, что 6 февраля украинский парламент будет голосовать постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса. По его словам, раде предоставлен шанс еще раз взвесить все «за» и «против».

"Есть ещё время исправить ошибку. Причем не только у депутатов, но и у европейцев. Те, кто подписал минские соглашения, должны осознать, что договор перечеркнут. Сейчас нужно прийти в себя и посмотреть на то, что случилось и высказать свою позицию. Если после вступления Закона о реинтеграции не будет минских соглашений, возникнет вопрос, как будет урегулировать вопрос? Военным путем? Европейцы, осознав опасность, могут подсказать Порошенко, что у него есть два пути. Или переговаривать его. Или как президенту наложить вето. До шестого февраля есть возможность осмыслить серьезнейшие последствия… Не случайно в России собрали заседание Совета Безопасности по этому вопросу. Закон о реинтеграции относится к категории безопасности и не только России, но и в целом регионе. Уверен, партнеры по Минскому соглашению уже консультируются и решают, как быть в данном случае. Не могут остаться в стороне и Соединенные Штаты Америки», — написал бежавший в Россию Олейник 22 января в Facebook.

Как сообщалось, 19 января депутаты фракции «Оппоблок» зарегистрировали постановление №7163-П об отмене законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Авторами постановления являются депутаты Михаил Папиев, Александр Вилкул и Юрий Бойко.

Внеся постановление, депутаты заблокировали возможность подписать законопроект №7163 спикеру Рады Андрею Парубию. Следующий пленарный день Рады запланирован на 6 февраля. До этого времени документ не будет подписан, опубликован и не вступит в силу. В «Оппоблоке» сообщили, что при принятии законопроекта была нарушена ст. 117 Регламента Рады.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин созвал специально совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации после принятия Украиной закона о деоккупации Донбасса.

«В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата», — говорилось в сообщении пресс-службы президента РФ.

После этого в российском МИД заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина «хоронит минские соглашения», а также переговоры в «нормандском формате».