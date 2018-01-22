Ярославль, 22 января, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля 7-го созыва обходятся бюджету города дороже, чем их коллеги из 6-го созыва. Это следует из данных о возмещении депутатам расходов, связанных с депутатской деятельностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Так, расходы депутатов составили за декабрь 1 млн 325 тыс. рублей, за ноябрь — 1 млн 321 тыс., за октябрь 1 млн 300 тыс. Это деньги, которые депутат может потратить на оплату труда помощников, аренду приемной, изготовление печатной продукции с отчетом о деятельности и юридические услуги для избирателей. Каждый депутат может расходовать не более 35 тысяч рублей, максимум на весь муниципалитет — 1 млн 330 тыс. Из приведенных цифр можно увидеть, что этот лимит депутаты избранного в сентябре 7-го созыва используют практически максимально.

В 6 созыве большинство депутатов также всегда выбирали лимит в 35 тыс. рублей, однако целый ряд народных избранников народные деньги старались экономить, расходуя около 20 тыс. в месяц, общие же затраты всех депутатов составляли ежемесячно около 1 млн — 1 млн 100 тыс. рублей.

В декабре 2017 года лишь один Андрей Золотовский («Единая Россия») решился «затянуть пояс» — вместо 35 тыс. скромно потратил 30. Все остальные депутаты всех 4 фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») использовали возможность распоряжаться народными деньгами максимально. В подавляющем большинстве случаев депутаты тратят все 35 000 рублей на оплату труда помощников. И это при том, что еще в 5 созыве деятельность помощников городских депутатов была исключительно бесплатной.

Депутаты Дмитрий Волончунас, Владимир Молодкин и Алексей Таганов уже в октябре 2017 года потратили по 10 тыс. на изготовление печатной продукции с отчетами о своей деятельности (которая началась в середине сентября).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году депутаты муниципалитета Ярославля подняли уровень компенсаций своих расходов из бюджета с фиксированных 16 900 рублей до максимального порога в 60 000. Решение вызвало большой резонанс в городе, против выступила прокуратура. Тогда было принято решение сократить порог выплат до 35 000. При этом в свое оправдание руководство муниципалитета говорило, что сумма может быть и не использована полностью: то, во сколько обойдется деятельность депутата, решит его депутатская совесть. Судя по опубликованным постановлениям, совесть новоизбранных депутатов оценивает их работу максимально высоко. Даже в условиях нехватки бюджетных средств и муниципального долга в 7 млрд рублей.