Белоруссия бунтует и строит баррикады: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Развязка близка: прокурор призвал освободить авторов ИА REGNUM;
- Сомневаться не приходится: Порошенко подпишет закон о «реинтеграции» Донбасса;
- Укрепление периметра: Минск возведёт баррикады на границе с Украиной и Прибалтикой;
- Здравая мысль: литовские эксперты сомневаются в «кибератаке» России;
- Снизить смертность: когда в России примут национальную онкологическую программу.