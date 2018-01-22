Оксфорд, Великобритания, 22 января, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Контроль над мировым капиталом находится в руках небольшой группы миллиардеров, говорится в отчете Oxfam International об имущественном расслоении в мире, опубликованном 22 января на сайте организации.

Виктор Дени, Капитал. 1919

«82% богатств, созданных в прошлом году, перешли под контроль 1% богатейших людей мира, в то время как 3,7 миллиарда человек из беднейшей половины человечества, не увидели увеличения своего благосостояния», — говорится в документе.

Эксперты Oxfam указывают, что общее богатство богатейших людей планеты с 2010 года увеличилось на 13%, причем со скоростью, опережающей рост зарплат рабочих и служащих в шесть раз.

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2017 год в опубликованном докладе стал рекордным как по объему заработанных миллиардерами состояний ($762 млрд), так и по скорости появления богачей — каждые два в мире появлялся новый миллиардер, а на конце года их число превысило 2 тысячи человек.

При этом суммы в $762 млрд хватило бы для окончательного решения вопроса о крайней нищете во всем мире.

«Бум миллиардеров не является признаком процветающей экономики, это — признак неудачной экономической системы», — пояснил результаты исследования исполнительный директор Oxfam International Винни Бьянима.

По его словам, существенный разрыв в доходах характерен для многих экономик мира, включая развитые. Образование богатств с одной стороны, и продолжающийся рост бедности с другой указывают на то, что в мире продолжается эксплуатация трудящихся. Если во Вьетнаме работницы ткацких фабрик месяцами не видят собственных детей, то женщины на птицефермах в США вынуждены выполнять работу в памперсах, чтобы во время смены не отлучаться в туалет.

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Доклад приурочен к проведению международного экономического форума в швейцарском Давосе, который будет проходить с 23 по 26 января.

Отметим, что бедность была названа одной из «кричащих проблем» российской экономики премьер-министром Дмитрием Медведевым. В итоговом интервью 2017 года глава правительства сообщил, что для преодоления проблемы нужна «системная, конкретная работа».

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