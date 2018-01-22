Оренбург, 22 января, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области считают инициативу члена Совета Федерации Антона Белякова по поводу приравнивания сожительства и законного брака бессмысленной. Корреспондент ИА REGNUM опросил четырёх экспертов. Все они придерживаются мнения, что поправки о легализации сожительства в Семейный кодекс не нужны.

auzza38 Две руки

«Я против такой инициативы. Всё должно быть по закону, традиционно, как сложилось в нашей стране. Законный брак — это законный брак, а то, что сожители … Это не налагает полной ответственности на родителей в данной семье», — отметила член комитета по социальной и демографической политике Заксобрания Оренбургской области Светлана Иванова (КПРФ).

Депутаты Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов («Справедливая Россия») и Оксана Набатчикова (ЛДПР) считают, что имущественные проблемы, вопросы выплаты алиментов или установления отцовства можно решить через суд. Механизм есть.

С точки зрения Фролова, все взаимоотношения решаются через суд, и вводить в Семейный кодекс поправки, который предлагает сенатор, — лишнее. Они останутся только на бумаге.

По словам Набатчиковой, в случае принятия этой инициативы возникнет множество юридических вопросов и вызовет проблемы в тех же взаимоотношениях.

«Для того, что пары официально заключали брак, для сохранения семьи нужно подходить с другой стороны к этому вопросу. Необходимо формировать у молодёжи семейные ценности», — сказала депутат и добавила, что, если же идти по пути наименьшего сопротивления, то решение возможно и в этой плоскости, но оно будет формальным.

Оренбургский адвокат Владимир Тишин считает, что с легализация сожительства породит хаос в имущественных отношениях:

«Признание (регистрация) государством брачных отношений имеет вполне конкретные последствия — регулирование определённым образом имущественного положения супругов, придание ему статуса совместного, а также разрешение вопросов наследования имущества пережившим супругом.

Признание фактических брачных отношений и поставление их в один ряд с официальным браком приведет к хаосу в имущественной сфере, породит бесчисленное множество нерегулируемых ситуаций, поскольку, например, «сожительниц» может быть несколько, и наряду с ними может быть и «законная» супруга (хотя в данной ситуации все сожительницы становятся «законными») с участием в бизнесе мужа».

Правозащитник также подчеркнул, что не надо забывать, что тут затрагиваются интересы и третьих лиц, например, покупателей совместно нажитого имущества, которые должны получить от кого-то согласие на продажу такового, кредиторы лица, желающие обратить взыскание на долю в общем имуществе, зарегистрированном на супругу:

«Как они должны получать информацию о совместном проживании лица с кем-либо — не понятно. Мне кажется, что данный законопроект носит характер популизма, а скорее манипулирования интернет-контентом, ради занятия автором определённой позиции в поисковых системах».

Добавим, что сенатор Антон Беляков выступил инициатором законопроекта о введении в Семейный кодекс понятия «фактические брачные отношения». Он предложил считать законным браком, если мужчина и женщина живут вместе в течение пяти лет либо в течение двух лет, но имея в этом случае совместного ребёнка.

Предложение сенатора связано c антирекордом по заключению браков в России. Стоит отметить, в Оренбурге в 2017 году была произведена государственная регистрация 23 966 актов гражданского состояния. Эта цифра меньше показателей 2016 года на 1209 актовых записей, что составляет 4,8%. Это связано со снижением рождаемости в 1992—1999 годах, что повлияло на уменьшение количества браков и актов о рождении. В 2017 году 9106 человек создали новые семьи. Средний возраст граждан, заключивших брак, варьируется от 25 до 34 лет. Третья часть от количества зарегистрированных браков приходится на повторные браки. В Оренбурге уменьшилось число разводов: в 2017 году зарегистрировано 2688 актов о расторжении брака, в 2016 году — 2792.