Ростов-на-Дону, 22 января, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Сын ростовчанина, погибшего при взрыве газо-воздушной смеси, отвергает версию газовых служб. Согласно версии коммунальщиков, 17 января ЧП в многоэтажном доме №5/4 по переулку Забайкальскому произошло из-за того, что «у газовой плиты, установленной в квартире, отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель». Горожанин, чей отец погиб в то роковое утро, в социальных сетях сообщил подробности предшествующего трагедии дня.

Rostov.sledcom.ru После взрыва

«Я разговаривал с отцом 16 января около 18:00. Он сказал, что была утечка газа, но приезжали работники аварийки и всё устранили, эту же информацию подтвердила председатель ТСЖ, в присутствии которой производились ремонтные работы. Мы договорились о встрече на следующий день. В 5:55 произошёл взрыв. Работники горгаза сообщили свою версию произошедшего ещё в то время, когда пожарные не закончили тушить пожар. Именно в этой версии говорится об отсутствии шланга. В квартире не осталось ничего! Какой шланг? Все уничтожено!» — обратил внимание ростовчан.

По его словам, вопреки распространенной в СМИ информации, отец не был инвалидом. А ивалидная коляска, которая оказалась рядом с телом, осталась у него после сложного перелома ноги три года назад.

«Мой отец был инженером-строителем. Всю свою жизнь он посвятил строительству. Участвовал в строительстве Смоленской атомной станции, принимал участие в восстановлении города Ленинакан после землетрясения в 1988 году. Восстанавливал город Ленск после наводнения 2001 года, Краснодарский и Ставропольский края после наводнения 2003 года. В 2010 году восстанавливал Волгоградскую область после пожаров. Он никогда не стал бы рисковать жизнями других людей», — отметил ростовчанин.

Отметим, пресс-служба филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» дала официальный комментарий практически в первые минуты после ЧП.

«16 января от старшей дома поступил телефонный звонок с информацией о запахе газа. Прибыв на место, бригада газовиков проследовала в указанную квартиру, где была утечка газа. Однако хозяин не пускал специалистов для проведения необходимых работ. Только после настоятельных просьб старшей по дому газовики смогли попасть в квартиру и устранить утечку газа. После этого повторно было проведено тщательное обследование помещения. Утечек газа не обнаружено. Подписан акт о проведенных работах по устранению утечки газа в полном объеме», — сказано в сообщении.

То есть документ, свидетельствующий о проведении работ в квартире, есть. Поэтому, как говорится, взятки гладки.

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Тем временем в пострадавших квартирах и подъезде многоэтажки по переулку Забайкальскому восстанавливают окна и двери, в подъезде №1 требуется замена лифта. В квартирах восстановлена подача газа, воды, батареи нагрелись. Ранее жизнеспособность жилого дома оценили эксперты с помощью специальной техники. Согласно вердикту, целостность несущих конструкций объекта не нарушена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, который начался после хлопка в одной из квартир, произошёл ранним утром 17 января. Пламенем было объято 30 кв.м. Спасатели эвакуировали более 50 жильцов, в том числе 15 детей. Для них был оборудован пункт временного размещения на базе школы №56. В региональном управлении Следственного комитета России расследуют уголовное дело по факту гибели мужчины.