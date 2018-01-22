Лондон, 22 января, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Более одного миллиона пожилых граждан Великобритании опасаются, что не смогут позволить себе оплату счетов за электроэнергию нынешней зимой, сообщает британское издание The Independent.

SimonP Радиатор центрального отопления

Такие данные приводят авторы опроса, проведенного сайтом Comparethemarket.com. Почти пятая часть из опрошенных ими 2 тыс. 31 человека старше 65 лет заявили, что им приходится экономить электроэнергию из-за повышения стоимости коммунальных услуг. Из-за этого им приходится покупать либо меньше еды, либо более дешевые продукты питания. 12% респондентов подчеркнули, что из-за необходимости ограничивать отопление страдает их здоровье.

Средняя сумма оплаты электроэнергии выросла с 240 фунтов стерлингов до 1 тыс.625 в 2017 году. При этом около 2 млн граждан страны, которым за 65 лет могут оказаться вынужденными платить за коммунальные услуги по «стандартному переменному тарифу», который является одним из наиболее дорогих.

«Повышение стоимости энергии является серьезной проблемой для пожилых людей, особенно тогда, когда счета за коммунальные услуги уже крайне высоки», — заявил глава отдела по вопросам электроэнергии в Comparethemarket.comПитер Эрл.

«Холодная погода уже приводит к серьезным проблемам со здоровьем для пожилых людей, поэтому крайне важно, чтобы им не приходилось сталкиваться с дополнительными расходами еще и тогда, когда они не находятся в безопасности», — добавил он.

Он подчеркнул, что отчасти проблема состоит в том, чтосчета слишком сложные, что означает, что миллионы потребителей не знают, за что они платят и почему.