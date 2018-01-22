Африн, Сирия, 22 января, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Главнокомандующий поддерживаемых США Отрядов народной самообороны Сирии (YPG — боевое крыло курдской Партии «Демократический союз») Сипан Хемо обвинил Россию в предательстве из-за якобы отказа Москвы защищать сирийских курдов во время военной операции Турции в Африне, сообщается 22 января на сайте YPG.

Nûçe Ciwan Отряды народной самообороны (YPG)

По его словам, Турция — «фашистское государство», которое начало оккупацию и массовые убийства курдов у всех на глазах и весь мир «несет ответственность за это».

«Россия сейчас является союзником турецкого государства и находится на грани войны с нами. У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — считает Хемо.

Он отметил, что отношение Москвы к оккупации Африна показало, что Россия стала «беспринципным государством». Хемо заявил, что «однажды Россия извинится за это перед курдами».

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Напомним, 20 января Вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов YPG и партии «Демократический союз» в районе сирийского Африна.

Такое решение Анкары было принято после заявление США о намерении создать в регионе 30-тысячную «пограничную армию» из сирийских курдов, неподконтрольных президенту страны Башару Асаду.

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