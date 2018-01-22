Москва, 22 января, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Российский рубль открывает четвертую неделю января (22 января) умеренным ростом в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По её мнению, ситуация в рублевых парах выглядит стабильной и уверенной — российская валюта хорошо укрепилась в последнее время, и это, думается, несколько притупило у инвесторов инстинкт самосохранения.

«С одной стороны, цены на энергоносители сохраняются высокими, этот момент положителен для рубля.

С другой, растущий импульс в нефти пока больше не развивается, и это откладывает сценарий с рублевыми рекордами», — пояснила Бодрова.

Приток финансов в ОФЗ пару дней снизился, что тоже ограничивает рубль в укреплении позиций.

«В результате боковой торговый канал сохраняется для пары доллар/рубль актуальным, с границами 56,30−56,85. Евро/рубль проторгуется сегодня в диапазоне 69,10−69,85», — отметила эксперт.

Добавим, 22 января доллар США торгуется по 56,60 руб. (-0,2%). Евро оценивается в 69,30 руб. (-0,12%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 23 января, составляют 56,62 руб. за американскую валюту (повышен на 4 копейки) и 69,26 руб. за евро (понижен на 13 копеек).

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