Данилов, Ярославская область, 22 января, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославской области принято первое решение о начислении ежемесячной президентской выплаты на первого ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Ксения Комарова

Эта мера поддержки введена в стране с 1 января по инициативе президента России Владимира Путина. Выплата назначается со дня рождения ребенка и составляет 9547 рублей.

В Ярославской области первой мамой, которая получит президентские деньги, стала жительница Данилова Ксения Комарова.

Всего, как сообщают в региональном правительстве, с начала года в Ярославской области уже родился 241 первенец. Проведено 74 консультации с семьями, которые хотели бы подать документы на президентскую выплату. В бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 156 миллионов рублей.