Ярославль, 22 января, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2017 году был отмечен рост числа инфекционных заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате. У ярославцев все чаще выявляются пневмония и ВИЧ. Всего за 11 месяцев минувшего года на территории Ярославской области был выявлен 551 новый случай ВИЧ-инфекции, это на 33,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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По мнению Натальи Полянской, заместителя главного врача ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» (центр СПИД), рост числа ВИЧ-инфицированных в регионе обусловлен, в том числе, и растущей численностью мигрантов.

«У нас сегодня немало людей вынуждены мигрировать в поисках работы. Ярославль ежегодно принимает десятки выходцев с восточных регионов России, а также представителей стран СНГ, особенно Средней Азии. В свою очередь и многие ярославцы в поисках заработка отправляются в Москву. В основном это молодые люди, которые нередко забывают об элементарных правилах безопасного поведения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместителя главного врача ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» Наталья Полянская.

Наиболее часто инфекция регистрируется в Ярославле, Переславле, Ростовском и Тутаевском районах. Почти 77 процентов заболевших — это люди от 20 до 39 лет. Большая их часть — 64,3 заразилась при внутривенном употреблении наркотиков, остальные стали жертвами незащищенных сексуальных контактов.

По данным центра СПИД, количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на территории Ярославской области, составляет на первое декабря 2017 года 4176 человек. За все время наблюдения, начиная с 1994 года, по этой причине умерло 658 человек, из них 252 — в стадии СПИД.