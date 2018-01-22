Москва, 22 января, 2018, 15:24 — ИА Регнум. На прошлой неделе рубль демонстрировал первую попытку коррекции, но она пока не переросла в полноценное движение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Между тем торги по валютной паре доллар/рубль прошли в узком диапазоне 56,21 — 56,96. На текущей неделе не исключены попытки тестирования уровня 56,96.

«Однозначный позитивный фон по рублю начал постепенно разбавляться негативными факторами. Приток инвестиций на российские рынки через фонды ETF за неделю, завершившуюся 17 января, составил 143 млн долларов.

Рекорд был неделей ранее 256 млн долларов. Кроме того, Минфин продолжает выкупать валюту, а коррекция по нефти имеет все шансы продолжиться», — пояснил эксперт.

Нефть Brent 22 января обновила локальный минимум в районе 68,28 доллара за баррель. Таким образом, можно предполагать, что движение вниз продолжится. В рамках коррекции к последней волне роста следующая цель находится в пределах 67,27 доллара за баррель.

«Локальные распродажи усилились на фоне последних данных от минэнерго США. Ведомство отметило, рост добычи нефти в стране до 9,75 миллиона баррелей в сутки за неделю к 12 января», — сказал Капустянский.

В свою очередь аналитики в большинстве своём сходятся во мнении, что производство сырья в США в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки.

«Отсюда давление на нефтяные котировки будет усиливаться. Кроме того, на рынке есть чрезмерный рост спекулятивных позиций на дальнейший подъём цен и в связи с этим ожидают фиксации прибыли», — считает эксперт.

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