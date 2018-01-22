Минск, 22 января, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня, 22 января, в Минском городском суде, где проходит уже 24-е заседание по делу трёх белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM и других российских изданий Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, прокурор попросил назначить фигурантам пять лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

Сегодняшнее заседание началось прением сторон. Первым выступил государственный обвинитель Александр Король. Он отметил, что Шиптенко получал большую часть переводов от лиц, которые были заинтересованы в издании научного журнала «Новая экономика», где Сергей Шиптенко был главным редактором. В результате анализа электронного почтового ящика издания, отчётности указанные средства не могут быть вменяемы публицисту, состава уголовного преступления нет, поэтому статья о «незаконном ведении предпринимательской деятельности» применена быть не может. Это же в полной мере касается и Юрия Павловца, которому также вменяли «незаконное ведение предпринимательской деятельности». То есть прокурор отказался от обвинения по экономической статье (часть первая 233 статьи).

Однако от статьи 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды гособвинение отказываться не стало. По этой статье публицистам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокурор подчеркнул, что обвиняемые ранее не судимы, работали, являются учёными и исследователями, а также имеют несовершеннолетних детей. В то же время среди отягчающих обстоятельств Король назвал «корыстные побуждения». Учитывая всё это, гособвинитель попросил признать Алимкина, Шиптенко и Павловца виновными в совершении умышленных действий, которые были направлены, по мнению обвинения, на возбуждение розни группой лиц, и назначить наказание на срок ограничения свободы на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Помимо этого, прокурор предложил возвратить публицистам изъятое имущество и освободить из-под стражи. После этих слов присутствующие на заседании родные и близкие публицистов заплакали, а адвокаты перешли к своей части выступления.

Напомним, что Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина задержали еще в декабре 2016 года, с тех пор они находятся в СИЗО. Публицистов, сотрудничавших с российскими СМИ, выступавших против роста популярности агрессивного национализма и русофобии в республике, обвинили в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Павловцу и Шиптенко вменили еще и «незаконное ведение предпринимательской деятельности», под чем подразумевалось, что авторы могли получать гонорары за написание статей.

При этом ни Роскомнадзор, ни множество российских и белорусских экспертов в текстах журналистов признаков экстремизма не обнаружили. Более того, историки и специалисты в области анализа текстов на предмет наличия признаков экстремизма поставили под сомнение компетентность белорусских госэкспертов, выполнявших экспертизу статей Павловца, Алимкина и Шиптенко. ИА REGNUM, в свою очередь, не раз заявляло, что дело против публицистов не имеет под собой никаких оснований, оно надумано, а обвиняемые журналисты в Белоруссии являются политическими заключенными.